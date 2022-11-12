Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 12 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

12 ноября 2022, суббота



03:00 Вашингтон - Тампа-Бэй

03:00 Торонто - Питтсбург

04:30 Даллас - Сан-Хосе

06:00 Сиэтл - Миннесота

21:00 Филадельфия - Оттава



13 ноября 2022, воскресенье



00:00 Флорида - Эдмонтон

03:00 Баффало - Бостон

03:00 Нью-Джерси - Аризона

03:00 Монреаль - Питтсбург

03:00 Торонто - Ванкувер

03:30 Айлендерс - Коламбус

04:00 Нэшвилл - Рейнджерс

05:00 Колорадо - Каролина

06:00 Вегас - Сент-Луис

06:00 Анахайм - Чикаго

06:00 Калгари - Виннипег

06:30 Лос-Анджелес - Детройт

21:00 Филадельфия - Даллас



14 ноября 2022, пнедельник



02:00 Бостон - Ванкувер

02:00 Миннесота - Сан-Хосе

03:00 Рейнджерс - Аризона

03:00 Тампа-Бэй - Вашингтон

04:00 Сиэтл - Виннипег



15 ноября 2022, вторник



01:30 Оттава - Айлендерс

04:30 Калгари - Лос-Анджелес

04:30 Чикаго - Каролина



Время начала матчей НХЛ - московское.



















Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15 НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14 НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12 Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ



