Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
13 января 2023, пятница
03:00 Бостон - Сиэтл
03:00 Коламбус - Каролина
03:00 Монреаль - Нэшвилл
03:00 Баффало - Виннипег
03:00 Тампа-Бэй - Ванкувер
03:00 Детройт - Торонто
03:00 Рейнджерс - Даллас
03:30 Айлендерс - Миннесота
04:00 Сент-Луис - Калгари
04:30 Чикаго - Колорадо
05:00 Аризона - Оттава
06:00 Вегас - Флорида
Время начала матчей НХЛ - московское.