



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

13 января 2023, пятница



03:00 Бостон - Сиэтл

03:00 Коламбус - Каролина

03:00 Монреаль - Нэшвилл

03:00 Баффало - Виннипег

03:00 Тампа-Бэй - Ванкувер

03:00 Детройт - Торонто

03:00 Рейнджерс - Даллас

03:30 Айлендерс - Миннесота

04:00 Сент-Луис - Калгари

04:30 Чикаго - Колорадо

05:00 Аризона - Оттава

06:00 Вегас - Флорида



Время начала матчей НХЛ - московское.