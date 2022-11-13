Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 ноября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
13 ноября 2022, воскресенье
00:00 Флорида - Эдмонтон
03:00 Баффало - Бостон
03:00 Нью-Джерси - Аризона
03:00 Монреаль - Питтсбург
03:00 Торонто - Ванкувер
03:30 Айлендерс - Коламбус
04:00 Нэшвилл - Рейнджерс
05:00 Колорадо - Каролина
06:00 Вегас - Сент-Луис
06:00 Анахайм - Чикаго
06:00 Калгари - Виннипег
06:30 Лос-Анджелес - Детройт
21:00 Филадельфия - Даллас
14 ноября 2022, пнедельник
02:00 Бостон - Ванкувер
02:00 Миннесота - Сан-Хосе
03:00 Рейнджерс - Аризона
03:00 Тампа-Бэй - Вашингтон
04:00 Сиэтл - Виннипег
15 ноября 2022, вторник
01:30 Оттава - Айлендерс
04:30 Калгари - Лос-Анджелес
04:30 Чикаго - Каролина
Время начала матчей НХЛ - московское.