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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

14 января 2023, суббота

03:00 Питтсбург - Виннипег
06:00 Анахайм - Нью-Джерси
06:30 Сан-Хосе - Эдмонтон
22:00 Даллас - Калгари

15 января 2023, воскресенье

03:00 Бостон - Торонто
03:00 Детройт - Коламбус
03:00 Айлендерс - Монреаль
03:00 Колорадо - Оттава
03:00 Каролина - Питтсбург
03:00 Вашингтон - Филадельфия
03:00 Флорида - Ванкувер
04:00 Нэшвилл - Баффало
04:00 Чикаго - Сиэтл
04:00 Миннесота - Аризона
04:00 Сент-Луис - Тампа-Бэй
06:00 Вегас - Эдмонтон
06:30 Лос-Анджелес - Нью-Джерси

16 января 2023, понедельник

01:00 Рейнджерс - Монреаль
01:00 Каролина - Ванкувер
03:00 Виннипег - Аризона
21:00 Баффало - Флорида
21:00 Бостон - Филадельфия
23:00 Колорадо - Детройт

17 января 2023, вторник

00:00 Сан-Хосе - Нью-Джерси
00:00 Сиэтл - Тампа-Бэй
02:00 Вегас - Даллас
03:00 Питтсбург - Анахайм
03:00 Коламбус - Рейнджерс
03:30 Айлендерс - Вашингтон
04:00 Нэшвилл - Калгари
04:00 Сент-Луис - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









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