Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 января







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 14 января 2023, суббота



03:00 Питтсбург - Виннипег

06:00 Анахайм - Нью-Джерси

06:30 Сан-Хосе - Эдмонтон

22:00 Даллас - Калгари



15 января 2023, воскресенье



03:00 Бостон - Торонто

03:00 Детройт - Коламбус

03:00 Айлендерс - Монреаль

03:00 Колорадо - Оттава

03:00 Каролина - Питтсбург

03:00 Вашингтон - Филадельфия

03:00 Флорида - Ванкувер

04:00 Нэшвилл - Баффало

04:00 Чикаго - Сиэтл

04:00 Миннесота - Аризона

04:00 Сент-Луис - Тампа-Бэй

06:00 Вегас - Эдмонтон

06:30 Лос-Анджелес - Нью-Джерси



16 января 2023, понедельник



01:00 Рейнджерс - Монреаль

01:00 Каролина - Ванкувер

03:00 Виннипег - Аризона

21:00 Баффало - Флорида

21:00 Бостон - Филадельфия

23:00 Колорадо - Детройт



17 января 2023, вторник



00:00 Сан-Хосе - Нью-Джерси

00:00 Сиэтл - Тампа-Бэй

02:00 Вегас - Даллас

03:00 Питтсбург - Анахайм

03:00 Коламбус - Рейнджерс

03:30 Айлендерс - Вашингтон

04:00 Нэшвилл - Калгари

04:00 Сент-Луис - Оттава



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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