Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


15 декабря 2022, четверг

03:00 Оттава - Монреаль
03:30 Миннесота - Детройт
06:00 Калгари - Ванкувер

16 декабря 2022, пятница

03:00 Бостон - Лос-Анджелес
03:00 Флорида - Питтсбург
03:00 Монреаль - Анахайм
03:00 Каролина - Сиэтл
03:00 Нью-Джерси - Филадельфия
03:00 Тампа-Бэй - Коламбус
03:00 Рейнджерс - Торонто
03:00 Вашингтон - Даллас
04:00 Виннипег - Нэшвилл
04:30 Чикаго - Вегас
05:00 Колорадо - Баффало
05:00 Эдмонтон - Сент-Луис

17 декабря 2022, суббота

04:00 Миннесота - Чикаго
05:00 Калгари - Сент-Луис
05:30 Аризона - Айлендерс
21:00 Бостон - Коламбус
21:00 Детройт - Оттава

18 декабря 2022, воскресенье

00:00 Эдмонтон - Анахайм
03:00 Монреаль - Тампа-Бэй
03:00 Филадельфия - Рейнджерс
03:00 Каролина - Даллас
03:00 Вашингтон - Торонто
03:30 Нью-Джерси - Флорида
05:00 Аризона - Баффало
05:00 Колорадо - Нэшвилл
06:00 Ванкувер - Виннипег
06:00 Вегас - Айлендерс
06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе
22:00 Миннесота - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые транс ...
  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ 2021/2022. Главные матчи регулярного чемпионата
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание финала чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу. 2022 - Аргентина или Франция?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Анси

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 15 по 18 декабря в Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований во Франции.

    Расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Уфе

    Кубок России по биатлону 2022 Уфа

    С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.









    Самые смешные анекдоты дня - 16 декабря 2022
    Самые смешные анекдоты дня - 15 декабря 2022
    Какой праздник 16 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 15 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 15 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Водяное на карте Донецкой области, ДНР
    Франция - Марокко 14 декабря, когда начнется полуфинал ЧМ-2022, где смотреть трансляцию
    Сыгранные матчи чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу
    Народные приметы на 15 декабря 2022 - День Аввакума
    Какой праздник 15 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru