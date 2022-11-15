Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 ноября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
14 ноября 2022, пнедельник
02:00 Бостон - Ванкувер
02:00 Миннесота - Сан-Хосе
03:00 Рейнджерс - Аризона
03:00 Тампа-Бэй - Вашингтон
04:00 Сиэтл - Виннипег
15 ноября 2022, вторник
01:30 Оттава - Айлендерс
04:30 Калгари - Лос-Анджелес
04:30 Чикаго - Каролина
16 ноября 2022, среда
03:00 Монреаль - Нью-Джерси
03:00 Баффало - Ванкувер
03:00 Тампа-Бэй - Даллас
03:00 Флорида - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Коламбус - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Миннесота
06:00 Анахайм - Детройт
06:00 Вегас - Сан-Хосе
17 ноября 2022, четверг
03:00 Оттава - Баффало
03:30 Чикаго - Сент-Луис
06:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
18 ноября 2022, пятница
03:00 Бостон - Филадельфия
03:00 Коламбус - Монреаль
03:00 Тампа-Бэй - Калгари
03:00 Торонто - Нью-Джерси
03:00 Каролина - Колорадо
03:00 Флорида - Даллас
04:00 Нэшвилл - Айлендерс
04:00 Сент-Луис - Вашингтон
04:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Виннипег - Анахайм
06:00 Сиэтл - Рейнджерс
06:00 Вегас - Аризона
06:30 Сан-Хосе - Детройт
Время начала матчей НХЛ - московское.