Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 ноября


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


14 ноября 2022, пнедельник

02:00 Бостон - Ванкувер
02:00 Миннесота - Сан-Хосе
03:00 Рейнджерс - Аризона
03:00 Тампа-Бэй - Вашингтон
04:00 Сиэтл - Виннипег

15 ноября 2022, вторник

01:30 Оттава - Айлендерс
04:30 Калгари - Лос-Анджелес
04:30 Чикаго - Каролина

16 ноября 2022, среда

03:00 Монреаль - Нью-Джерси
03:00 Баффало - Ванкувер
03:00 Тампа-Бэй - Даллас
03:00 Флорида - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Коламбус - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Миннесота
06:00 Анахайм - Детройт
06:00 Вегас - Сан-Хосе

17 ноября 2022, четверг

03:00 Оттава - Баффало
03:30 Чикаго - Сент-Луис
06:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес

18 ноября 2022, пятница

03:00 Бостон - Филадельфия
03:00 Коламбус - Монреаль
03:00 Тампа-Бэй - Калгари
03:00 Торонто - Нью-Джерси
03:00 Каролина - Колорадо
03:00 Флорида - Даллас
04:00 Нэшвилл - Айлендерс
04:00 Сент-Луис - Вашингтон
04:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Виннипег - Анахайм
06:00 Сиэтл - Рейнджерс
06:00 Вегас - Аризона
06:30 Сан-Хосе - Детройт

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
    •




    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 14 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Расписание матчей и состав сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2022
    Расписание матчей и состав сборной Дании на чемпионате мира по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Нидерландов на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Катара на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Хорватии на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Швейцарии на ЧМ по футболу 2022
    Составы сборных, группы ЧМ-2022 по футболу в Катаре
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу ЧМ-2022 в Катаре
    Карта границы Украины и России 2022
    Карта Херсонской области с городами, где находится Херсонская область на карте
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru