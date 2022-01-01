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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


16 декабря 2022, пятница

03:00 Бостон - Лос-Анджелес
03:00 Флорида - Питтсбург
03:00 Монреаль - Анахайм
03:00 Каролина - Сиэтл
03:00 Нью-Джерси - Филадельфия
03:00 Тампа-Бэй - Коламбус
03:00 Рейнджерс - Торонто
03:00 Вашингтон - Даллас
04:00 Виннипег - Нэшвилл
04:30 Чикаго - Вегас
05:00 Колорадо - Баффало
05:00 Эдмонтон - Сент-Луис

17 декабря 2022, суббота

04:00 Миннесота - Чикаго
05:00 Калгари - Сент-Луис
05:30 Аризона - Айлендерс
21:00 Бостон - Коламбус
21:00 Детройт - Оттава

18 декабря 2022, воскресенье

00:00 Эдмонтон - Анахайм
03:00 Монреаль - Тампа-Бэй
03:00 Филадельфия - Рейнджерс
03:00 Каролина - Даллас
03:00 Вашингтон - Торонто
03:30 Нью-Джерси - Флорида
05:00 Аризона - Баффало
05:00 Колорадо - Нэшвилл
06:00 Ванкувер - Виннипег
06:00 Вегас - Айлендерс
06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе
22:00 Миннесота - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









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