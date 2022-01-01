Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 декабря







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

16 декабря 2022, пятница



03:00 Бостон - Лос-Анджелес

03:00 Флорида - Питтсбург

03:00 Монреаль - Анахайм

03:00 Каролина - Сиэтл

03:00 Нью-Джерси - Филадельфия

03:00 Тампа-Бэй - Коламбус

03:00 Рейнджерс - Торонто

03:00 Вашингтон - Даллас

04:00 Виннипег - Нэшвилл

04:30 Чикаго - Вегас

05:00 Колорадо - Баффало

05:00 Эдмонтон - Сент-Луис



17 декабря 2022, суббота



04:00 Миннесота - Чикаго

05:00 Калгари - Сент-Луис

05:30 Аризона - Айлендерс

21:00 Бостон - Коламбус

21:00 Детройт - Оттава



18 декабря 2022, воскресенье



00:00 Эдмонтон - Анахайм

03:00 Монреаль - Тампа-Бэй

03:00 Филадельфия - Рейнджерс

03:00 Каролина - Даллас

03:00 Вашингтон - Торонто

03:30 Нью-Джерси - Флорида

05:00 Аризона - Баффало

05:00 Колорадо - Нэшвилл

06:00 Ванкувер - Виннипег

06:00 Вегас - Айлендерс

06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе

22:00 Миннесота - Оттава



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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