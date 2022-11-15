Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 ноября


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


15 ноября 2022, вторник

01:30 Оттава - Айлендерс
04:30 Калгари - Лос-Анджелес
04:30 Чикаго - Каролина

16 ноября 2022, среда

03:00 Монреаль - Нью-Джерси
03:00 Баффало - Ванкувер
03:00 Тампа-Бэй - Даллас
03:00 Флорида - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Коламбус - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Миннесота
06:00 Анахайм - Детройт
06:00 Вегас - Сан-Хосе

17 ноября 2022, четверг

03:00 Оттава - Баффало
03:30 Чикаго - Сент-Луис
06:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес

18 ноября 2022, пятница

03:00 Бостон - Филадельфия
03:00 Коламбус - Монреаль
03:00 Тампа-Бэй - Калгари
03:00 Торонто - Нью-Джерси
03:00 Каролина - Колорадо
03:00 Флорида - Даллас
04:00 Нэшвилл - Айлендерс
04:00 Сент-Луис - Вашингтон
04:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Виннипег - Анахайм
06:00 Сиэтл - Рейнджерс
06:00 Вегас - Аризона
06:30 Сан-Хосе - Детройт

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2010/11
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 16 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Народные приметы на 16 ноября 2022 - Анна Холодная
    Какой праздник 16 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
    Бельгия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Бразилия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Португалия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Германия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Англия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru