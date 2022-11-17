Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 17 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



17 ноября 2022, четверг



03:00 Оттава - Баффало

03:30 Чикаго - Сент-Луис

06:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес



18 ноября 2022, пятница



03:00 Бостон - Филадельфия

03:00 Коламбус - Монреаль

03:00 Тампа-Бэй - Калгари

03:00 Торонто - Нью-Джерси

03:00 Каролина - Колорадо

03:00 Флорида - Даллас

04:00 Нэшвилл - Айлендерс

04:00 Сент-Луис - Вашингтон

04:00 Миннесота - Питтсбург

04:00 Виннипег - Анахайм

06:00 Сиэтл - Рейнджерс

06:00 Вегас - Аризона

06:30 Сан-Хосе - Детройт



Время начала матчей НХЛ - московское.