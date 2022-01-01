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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


18 декабря 2022, воскресенье

00:00 Эдмонтон - Анахайм
03:00 Монреаль - Тампа-Бэй
03:00 Филадельфия - Рейнджерс
03:00 Каролина - Даллас
03:00 Вашингтон - Торонто
03:30 Нью-Джерси - Флорида
05:00 Аризона - Баффало
05:00 Колорадо - Нэшвилл
06:00 Ванкувер - Виннипег
06:00 Вегас - Айлендерс
06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе
22:00 Миннесота - Оттава

19 декабря 2022, понедельник

01:00 Каролина - Питтсбург
03:30 Чикаго - Рейнджерс
04:00 Сиэтл - Виннипег
06:00 Сан-Хосе - Калгари
03:00 Бостон - Флорида

20 декабря 2022, вторник

03:00 Коламбус - Даллас
03:00 Вашингтон - Детройт
04:00 Нэшвилл - Эдмонтон
05:00 Колорадо - Айлендерс
06:00 Вегас - Баффало
06:00 Аризона - Монреаль
06:30 Ванкувер - Сент-Луис

21 декабря 2022, среда

03:00 Каролина - Нью-Джерси
03:00 Филадельфия - Коламбус
03:00 Питтсбург - Рейнджерс
03:00 Торонто - Тампа-Бэй
04:00 Виннипег - Оттава
06:00 Сиэтл - Сент-Луис
06:30 Лос-Анджелес - Анахайм
06:30 Сан-Хосе - Калгари

22 декабря 2022, четверг

03:00 Детройт - Тампа-Бэй
03:00 Флорида - Нью-Джерси
04:00 Колорадо - Монреаль
04:30 Чикаго - Нэшвилл
05:30 Даллас - Эдмонтон
06:00 Анахайм - Миннесота
06:00 Вегас - Аризона
22:00 Торонто - Филадельфия

Время начала матчей НХЛ - московское.









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