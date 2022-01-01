Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 декабря







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

18 декабря 2022, воскресенье



00:00 Эдмонтон - Анахайм

03:00 Монреаль - Тампа-Бэй

03:00 Филадельфия - Рейнджерс

03:00 Каролина - Даллас

03:00 Вашингтон - Торонто

03:30 Нью-Джерси - Флорида

05:00 Аризона - Баффало

05:00 Колорадо - Нэшвилл

06:00 Ванкувер - Виннипег

06:00 Вегас - Айлендерс

06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе

22:00 Миннесота - Оттава



19 декабря 2022, понедельник



01:00 Каролина - Питтсбург

03:30 Чикаго - Рейнджерс

04:00 Сиэтл - Виннипег

06:00 Сан-Хосе - Калгари

03:00 Бостон - Флорида



20 декабря 2022, вторник



03:00 Коламбус - Даллас

03:00 Вашингтон - Детройт

04:00 Нэшвилл - Эдмонтон

05:00 Колорадо - Айлендерс

06:00 Вегас - Баффало

06:00 Аризона - Монреаль

06:30 Ванкувер - Сент-Луис



21 декабря 2022, среда



03:00 Каролина - Нью-Джерси

03:00 Филадельфия - Коламбус

03:00 Питтсбург - Рейнджерс

03:00 Торонто - Тампа-Бэй

04:00 Виннипег - Оттава

06:00 Сиэтл - Сент-Луис

06:30 Лос-Анджелес - Анахайм

06:30 Сан-Хосе - Калгари



22 декабря 2022, четверг



03:00 Детройт - Тампа-Бэй

03:00 Флорида - Нью-Джерси

04:00 Колорадо - Монреаль

04:30 Чикаго - Нэшвилл

05:30 Даллас - Эдмонтон

06:00 Анахайм - Миннесота

06:00 Вегас - Аризона

22:00 Торонто - Филадельфия



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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