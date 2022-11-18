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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 ноября



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


18 ноября 2022, пятница

03:00 Бостон - Филадельфия
03:00 Коламбус - Монреаль
03:00 Тампа-Бэй - Калгари
03:00 Торонто - Нью-Джерси
03:00 Каролина - Колорадо
03:00 Флорида - Даллас
04:00 Нэшвилл - Айлендерс
04:00 Сент-Луис - Вашингтон
04:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Виннипег - Анахайм
06:00 Сиэтл - Рейнджерс
06:00 Вегас - Аризона
06:30 Сан-Хосе - Детройт

19 ноября 2022, суббота

06:00 Ванкувер - Лос-Анджелес
21:00 Оттава - Нью-Джерси

20 ноября 2022, воскресенье

00:00 Флорида - Калгари
03:00 Виннипег - Питтсбург
03:00 Бостон - Чикаго
03:00 Коламбус - Детройт
03:00 Монреаль - Филадельфия
03:00 Торонто - Баффало
03:00 Вашингтон - Колорадо
04:00 Даллас - Айлендерс
04:00 Миннесота - Каролина
04:00 Нэшвилл - Тампа-Бэй
04:00 Сент-Луис - Анахайм
06:00 Сиэтл - Лос-Анджелес
06:00 Эдмонтон - Вегас
06:30 Сан-Хосе - Рейнджерс

Время начала матчей НХЛ - московское.









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