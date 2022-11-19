Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 19 ноября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
19 ноября 2022, суббота
06:00 Ванкувер - Лос-Анджелес
21:00 Оттава - Нью-Джерси
20 ноября 2022, воскресенье
00:00 Флорида - Калгари
03:00 Виннипег - Питтсбург
03:00 Бостон - Чикаго
03:00 Коламбус - Детройт
03:00 Монреаль - Филадельфия
03:00 Торонто - Баффало
03:00 Вашингтон - Колорадо
04:00 Даллас - Айлендерс
04:00 Миннесота - Каролина
04:00 Нэшвилл - Тампа-Бэй
04:00 Сент-Луис - Анахайм
06:00 Сиэтл - Лос-Анджелес
06:00 Эдмонтон - Вегас
06:30 Сан-Хосе - Рейнджерс
Время начала матчей НХЛ - московское.