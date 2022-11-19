Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 20 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



19 ноября 2022, суббота



06:00 Ванкувер - Лос-Анджелес

21:00 Оттава - Нью-Джерси



20 ноября 2022, воскресенье



00:00 Флорида - Калгари

03:00 Виннипег - Питтсбург

03:00 Бостон - Чикаго

03:00 Коламбус - Детройт

03:00 Монреаль - Филадельфия

03:00 Торонто - Баффало

03:00 Вашингтон - Колорадо

04:00 Даллас - Айлендерс

04:00 Миннесота - Каролина

04:00 Нэшвилл - Тампа-Бэй

04:00 Сент-Луис - Анахайм

06:00 Сиэтл - Лос-Анджелес

06:00 Эдмонтон - Вегас

06:30 Сан-Хосе - Рейнджерс



Время начала матчей НХЛ - московское.