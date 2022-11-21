Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 21 ноября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
21 ноября 2022, понедельник
02:00 Коламбус - Флорида
03:00 Чикаго - Питтсбург
22 ноября 2022, вторник
03:00 Нью-Джерси - Эдмонтон
03:00 Тампа-Бэй - Бостон
03:00 Филадельфия - Калгари
03:30 Торонто - Айлендерс
03:30 Виннипег - Каролина
04:00 Сент-Луис - Анахайм
04:00 Нэшвилл - Аризона
04:30 Даллас - Колорадо
06:30 Сан-Хосе - Оттава
06:30 Ванкувер - Вегас
23 ноября 2022, среда
03:00 Монреаль - Баффало
06:30 Лос-Анджелес - Рейнджерс
24 ноября 2022, четверг
03:00 Миннесота - Виннипег
03:00 Баффало - Сент-Луис
03:00 Каролина - Аризона
03:00 Коламбус - Монреаль
03:00 Флорида - Бостон
03:00 Нью-Джерси - Торонто
03:00 Питтсбург - Калгари
03:00 Детройт - Нэшвилл
03:30 Айлендерс - Эдмонтон
03:30 Вашингтон - Филадельфия
04:30 Даллас - Чикаго
06:00 Сиэтл - Сан-Хосе
06:00 Анахайм - Рейнджерс
06:00 Колорадо - Ванкувер
06:00 Вегас - Оттава
Время начала матчей НХЛ - московское.