Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 23 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



23 ноября 2022, среда



03:00 Монреаль - Баффало

06:30 Лос-Анджелес - Рейнджерс



24 ноября 2022, четверг



03:00 Миннесота - Виннипег

03:00 Баффало - Сент-Луис

03:00 Каролина - Аризона

03:00 Коламбус - Монреаль

03:00 Флорида - Бостон

03:00 Нью-Джерси - Торонто

03:00 Питтсбург - Калгари

03:00 Детройт - Нэшвилл

03:30 Айлендерс - Эдмонтон

03:30 Вашингтон - Филадельфия

04:30 Даллас - Чикаго

06:00 Сиэтл - Сан-Хосе

06:00 Анахайм - Рейнджерс

06:00 Колорадо - Ванкувер

06:00 Вегас - Оттава



Время начала матчей НХЛ - московское.