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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 24 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


24 декабря 2022, суббота

03:00 Нью-Джерси - Бостон
03:00 Вашингтон - Виннипег
03:00 Каролина - Филадельфия
03:30 Айлендерс - Флорида
04:00 Нэшвилл - Колорадо
04:00 Даллас - Монреаль
04:30 Чикаго - Коламбус
05:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:30 Аризона - Лос-Анджелес
06:00 Вегас - Сент-Луис
06:30 Анахайм - Калгари

28 декабря 2022, среда

03:00 Оттава - Бостон
03:00 Каролина - Чикаго
03:00 Рейнджерс - Вашингтон
03:30 Коламбус - Баффало
03:30 Айлендерс - Питтсбург
04:00 Нэшвилл - Даллас
04:00 Виннипег - Миннесота
04:00 Сент-Луис - Торонто
05:00 Калгари - Эдмонтон
05:00 Аризона - Колорадо
06:00 Ванкувер - Сан-Хосе
06:30 Лос-Анджелес - Вегас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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