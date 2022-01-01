Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 24 декабря





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



24 декабря 2022, суббота



03:00 Нью-Джерси - Бостон

03:00 Вашингтон - Виннипег

03:00 Каролина - Филадельфия

03:30 Айлендерс - Флорида

04:00 Нэшвилл - Колорадо

04:00 Даллас - Монреаль

04:30 Чикаго - Коламбус

05:00 Эдмонтон - Ванкувер

05:30 Аризона - Лос-Анджелес

06:00 Вегас - Сент-Луис

06:30 Анахайм - Калгари



28 декабря 2022, среда



03:00 Оттава - Бостон

03:00 Каролина - Чикаго

03:00 Рейнджерс - Вашингтон

03:30 Коламбус - Баффало

03:30 Айлендерс - Питтсбург

04:00 Нэшвилл - Даллас

04:00 Виннипег - Миннесота

04:00 Сент-Луис - Торонто

05:00 Калгари - Эдмонтон

05:00 Аризона - Колорадо

06:00 Ванкувер - Сан-Хосе

06:30 Лос-Анджелес - Вегас



Время начала матчей НХЛ - московское.