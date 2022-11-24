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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 24 ноября



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


24 ноября 2022, четверг

03:00 Миннесота - Виннипег
03:00 Баффало - Сент-Луис
03:00 Каролина - Аризона
03:00 Коламбус - Монреаль
03:00 Флорида - Бостон
03:00 Нью-Джерси - Торонто
03:00 Питтсбург - Калгари
03:00 Детройт - Нэшвилл
03:30 Айлендерс - Эдмонтон
03:30 Вашингтон - Филадельфия
04:30 Даллас - Чикаго
06:00 Сиэтл - Сан-Хосе
06:00 Анахайм - Рейнджерс
06:00 Колорадо - Ванкувер
06:00 Вегас - Оттава

25 ноября 2022, пятница

21:00 Бостон - Каролина
22:00 Миннесота - Торонто
22:00 Нэшвилл - Колорадо
22:00 Чикаго - Монреаль
22:00 Вашингтон - Калгари
23:00 Анахайм - Оттава

26 ноября 2022, суббота

01:30 Филадельфия - Питтсбург
04:00 Коламбус - Айлендерс
04:00 Детройт - Аризона
04:00 Баффало - Нью-Джерси
04:00 Вегас Голден - Сиэтл
04:00 Тампа-Бэй - Сент-Луис
04:30 Даллас - Виннипег
06:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес
21:00 Рейнджерс - Эдмонтон

27 ноября 2022, воскресенье

00:00 Каролина - Калгари
02:30 Флорида - Сент-Луис
03:00 Нью-Джерси - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Айлендерс - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Коламбус
05:00 Колорадо - Даллас
06:00 Вегас - Ванкувер
22:00 Миннесота - Аризона

28 ноября 2022, понедельник

03:00 Чикаго - Виннипег
04:00 Анахайм - Сиэтл
04:00 Сан-Хосе - Ванкувер
06:30 Лос-Анджелес - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









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