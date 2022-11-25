Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 25 ноября



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


25 ноября 2022, пятница

21:00 Бостон - Каролина
22:00 Миннесота - Торонто
22:00 Нэшвилл - Колорадо
22:00 Чикаго - Монреаль
22:00 Вашингтон - Калгари
23:00 Анахайм - Оттава

26 ноября 2022, суббота

01:30 Филадельфия - Питтсбург
04:00 Коламбус - Айлендерс
04:00 Детройт - Аризона
04:00 Баффало - Нью-Джерси
04:00 Вегас Голден - Сиэтл
04:00 Тампа-Бэй - Сент-Луис
04:30 Даллас - Виннипег
06:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес
21:00 Рейнджерс - Эдмонтон

27 ноября 2022, воскресенье

00:00 Каролина - Калгари
02:30 Флорида - Сент-Луис
03:00 Нью-Джерси - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Айлендерс - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Коламбус
05:00 Колорадо - Даллас
06:00 Вегас - Ванкувер
22:00 Миннесота - Аризона

28 ноября 2022, понедельник

03:00 Чикаго - Виннипег
04:00 Анахайм - Сиэтл
04:00 Сан-Хосе - Ванкувер
06:30 Лос-Анджелес - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 25 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 25 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 6-й этап, расписание, где смотреть трансляции, участники

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 26 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.









    Курс евро ЦБ РФ на 25 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 25 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 25 ноября 2022
    25 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 28 ноября 2022, тема классного часа - Символы России
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто забивал
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022
    Какой праздник 26 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России
    Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru