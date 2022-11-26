Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


26 ноября 2022, суббота

01:30 Филадельфия - Питтсбург
04:00 Коламбус - Айлендерс
04:00 Детройт - Аризона
04:00 Баффало - Нью-Джерси
04:00 Вегас Голден - Сиэтл
04:00 Тампа-Бэй - Сент-Луис
04:30 Даллас - Виннипег
06:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес
21:00 Рейнджерс - Эдмонтон

27 ноября 2022, воскресенье

00:00 Каролина - Калгари
02:30 Флорида - Сент-Луис
03:00 Нью-Джерси - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Айлендерс - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Коламбус
05:00 Колорадо - Даллас
06:00 Вегас - Ванкувер
22:00 Миннесота - Аризона

28 ноября 2022, понедельник

03:00 Чикаго - Виннипег
04:00 Анахайм - Сиэтл
04:00 Сан-Хосе - Ванкувер
06:30 Лос-Анджелес - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2010/11
    •




    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 26 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».









    Какой праздник 27 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто победил, как сыграли, какой счет
    26 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Статистика коронавируса на 26 ноября 2022
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 26 ноября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 28 ноября, тема классного часа
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru