Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
26 ноября 2022, суббота
01:30 Филадельфия - Питтсбург
04:00 Коламбус - Айлендерс
04:00 Детройт - Аризона
04:00 Баффало - Нью-Джерси
04:00 Вегас Голден - Сиэтл
04:00 Тампа-Бэй - Сент-Луис
04:30 Даллас - Виннипег
06:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес
21:00 Рейнджерс - Эдмонтон
27 ноября 2022, воскресенье
00:00 Каролина - Калгари
02:30 Флорида - Сент-Луис
03:00 Нью-Джерси - Вашингтон
03:00 Питтсбург - Торонто
03:30 Айлендерс - Филадельфия
04:00 Нэшвилл - Коламбус
05:00 Колорадо - Даллас
06:00 Вегас - Ванкувер
22:00 Миннесота - Аризона
28 ноября 2022, понедельник
03:00 Чикаго - Виннипег
04:00 Анахайм - Сиэтл
04:00 Сан-Хосе - Ванкувер
06:30 Лос-Анджелес - Оттава
Время начала матчей НХЛ - московское.