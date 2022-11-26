Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



26 ноября 2022, суббота



01:30 Филадельфия - Питтсбург

04:00 Коламбус - Айлендерс

04:00 Детройт - Аризона

04:00 Баффало - Нью-Джерси

04:00 Вегас Голден - Сиэтл

04:00 Тампа-Бэй - Сент-Луис

04:30 Даллас - Виннипег

06:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес

21:00 Рейнджерс - Эдмонтон



27 ноября 2022, воскресенье



00:00 Каролина - Калгари

02:30 Флорида - Сент-Луис

03:00 Нью-Джерси - Вашингтон

03:00 Питтсбург - Торонто

03:30 Айлендерс - Филадельфия

04:00 Нэшвилл - Коламбус

05:00 Колорадо - Даллас

06:00 Вегас - Ванкувер

22:00 Миннесота - Аризона



28 ноября 2022, понедельник



03:00 Чикаго - Виннипег

04:00 Анахайм - Сиэтл

04:00 Сан-Хосе - Ванкувер

06:30 Лос-Анджелес - Оттава



Время начала матчей НХЛ - московское.