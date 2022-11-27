Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 27 ноября







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

27 ноября 2022, воскресенье



00:00 Каролина - Калгари

02:30 Флорида - Сент-Луис

03:00 Нью-Джерси - Вашингтон

03:00 Питтсбург - Торонто

03:30 Айлендерс - Филадельфия

04:00 Нэшвилл - Коламбус

05:00 Колорадо - Даллас

06:00 Вегас - Ванкувер

22:00 Миннесота - Аризона



28 ноября 2022, понедельник



03:00 Чикаго - Виннипег

04:00 Анахайм - Сиэтл

04:00 Сан-Хосе - Ванкувер

06:30 Лос-Анджелес - Оттава



29 ноября 2022, вторник



03:00 Баффало - Тампа-Бэй

03:00 Коламбус - Вегас

03:00 Детройт - Торонто

03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси

04:00 Сент-Луис - Даллас

05:30 Эдмонтон - Флорида



30 ноября 2022, среда



03:00 Бостон - Тампа-Бэй

03:00 Монреаль - Сан-Хосе

03:00 Питтсбург - Каролина

03:30 Филадельфия - Айлендерс

04:00 Виннипег - Колорадо

04:00 Нэшвилл - Анахайм

05:00 Калгари - Флорида

06:00 Ванкувер - Вашингтон

06:30 Лос-Анджелес - Сиэтл



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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