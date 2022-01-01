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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


28 декабря 2022, среда

03:00 Оттава - Бостон
03:00 Каролина - Чикаго
03:00 Рейнджерс - Вашингтон
03:30 Коламбус - Баффало
03:30 Айлендерс - Питтсбург
04:00 Нэшвилл - Даллас
04:00 Виннипег - Миннесота
04:00 Сент-Луис - Торонто
05:00 Калгари - Эдмонтон
05:00 Аризона - Колорадо
06:00 Ванкувер - Сан-Хосе
06:30 Лос-Анджелес - Вегас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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