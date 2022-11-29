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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 29 ноября



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


29 ноября 2022, вторник

03:00 Баффало - Тампа-Бэй
03:00 Коламбус - Вегас
03:00 Детройт - Торонто
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси
04:00 Сент-Луис - Даллас
05:30 Эдмонтон - Флорида

30 ноября 2022, среда

03:00 Бостон - Тампа-Бэй
03:00 Монреаль - Сан-Хосе
03:00 Питтсбург - Каролина
03:30 Филадельфия - Айлендерс
04:00 Виннипег - Колорадо
04:00 Нэшвилл - Анахайм
05:00 Калгари - Флорида
06:00 Ванкувер - Вашингтон
06:30 Лос-Анджелес - Сиэтл

Время начала матчей НХЛ - московское.









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