Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 3 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


3 января 2023, вторник


05:00 Колорадо - Вегас
06:00 Анахайм - Филадельфия

4 января 2023, среда

03:00 Флорида - Аризона
03:00 Рейнджерс - Каролина
03:00 Оттава - Коламбус
03:00 Вашингтон - Баффало
03:00 Торонто - Сент-Луис
04:00 Виннипег - Калгари
04:00 Нэшвилл - Монреаль
04:30 Чикаго - Тампа-Бэй
05:00 Эдмонтон - Сиэтл
06:00 Ванкувер - Айлендерс
06:30 Лос-Анджелес - Даллас

5 января 2023, четверг

03:00 Детройт - Нью-Джерси
05:30 Миннесота - Тампа-Бэй
06:00 Анахайм - Даллас

6 января 2023, пятница

03:00 Коламбус - Вашингтон
03:00 Нью-Джерси - Сент-Луис
03:00 Торонто - Сиэтл
03:00 Каролина - Нэшвилл
03:00 Монреаль - Рейнджерс
03:00 Филадельфия - Аризона
05:00 Эдмонтон - Айлендерс
06:00 Вегас - Питтсбург
06:00 Ванкувер - Колорадо
06:30 Лос-Анджелес - Бостон

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание матчей, результаты
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли по годам
    •




    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 3 января

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций 3 января

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 3 января, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 3 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Спортсмены, завершившие карьеру из-за травмы колена

    Травма колена

    Многие известные российские спортсмены после травмы колена были вынуждены пропустить важные в их карьере международные турниры.









    Где находится Севастополь на карте Крыма
    3 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Курс евро ЦБ РФ на 3 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 3 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Макеевка на карте Донецкой народной республики
    Где находится Бердянск на карте Запорожской области
    Где находится Воронеж на карте, карта Воронежа в России
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Народные приметы на 2 января 2023 года
    Карта Украины с областями и городами 2023 года на русском языке


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru