Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 30 декабря







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

30 декабря 2022, пятница



03:00 Баффало - Детройт

03:00 Флорида - Монреаль

03:00 Вашингтон - Оттава

03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс

03:30 Айлендерс - Коламбус

04:00 Сент-Луис - Чикаго

04:00 Миннесота - Даллас

04:00 Виннипег - Ванкувер

05:00 Аризона - Торонто

05:00 Колорадо - Лос-Анджелес

06:30 Сан-Хосе - Филадельфия



31 декабря 2022, суббота



01:00 Анахайм - Нэшвилл

03:00 Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси

03:30 Каролина - Флорида

06:00 Сиэтл - Эдмонтон

21:00 Бостон - Баффало

21:00 Коламбус - Чикаго

23:00 Вегас - Нэшвилл



1 января 2023, воскресенье



00:00 Вашингтон - Монреаль

00:00 Лос-Анджелес - Филадельфия

01:00 Тампа-Бэй - Аризона

02:00 Сент-Луис - Миннесота

03:00 Колорадо - Торонто

03:00 Детройт - Оттава

04:00 Даллас - Сан-Хосе

06:00 Калгари - Ванкувер

06:00 Эдмонтон - Виннипег

23:00 Нью-Джерси - Каролина

01:00 Флорида - Рейнджерс



2 января 2023, понедельник



03:00 Чикаго - Сан-Хосе

03:00 Оттава - Баффало

04:00 Сиэтл - Айлендерс

22:00 Бостон - Питтсбург



3 января 2023, вторник



05:00 Колорадо - Вегас

06:00 Анахайм - Филадельфия



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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