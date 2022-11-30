Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 30 ноября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
30 ноября 2022, среда
03:00 Бостон - Тампа-Бэй
03:00 Монреаль - Сан-Хосе
03:00 Питтсбург - Каролина
03:30 Филадельфия - Айлендерс
04:00 Виннипег - Колорадо
04:00 Нэшвилл - Анахайм
05:00 Калгари - Флорида
06:00 Ванкувер - Вашингтон
06:30 Лос-Анджелес - Сиэтл
1 декабря 2022, четверг
03:00 Детройт - Баффало
03:00 Оттава - Рейнджерс
03:00 Торонто - Сан-Хосе
05:30 Чикаго - Эдмонтон
2 декабря 2022, пятница
03:00 Нью-Джерси - Нэшвилл
03:00 Питтсбург - Вегас
03:00 Баффало - Колорадо
03:00 Филадельфия - Тампа-Бэй
04:00 Миннесота - Эдмонтон
04:00 Сент-Луис - Каролина
04:30 Даллас - Анахайм
05:00 Калгари - Монреаль
06:00 Сиэтл - Вашингтон
06:00 Ванкувер - Флорида
06:30 Лос-Анджелес - Аризона
3 декабря 2022, суббота
03:00 Рейнджерс - Оттава
03:30 Айлендерс - Нэшвилл
04:00 Виннипег - Коламбус
22:00 Миннесота - Анахайм
4 декабря 2022, воскресенье
03:00 Бостон - Колорадо
03:00 Эдмонтон - Монреаль
03:00 Оттава - Сан-Хосе
03:00 Детройт - Вегас
03:00 Филадельфия - Нью-Джерси
03:00 Питтсбург - Сент-Луис
03:00 Тампа-Бэй - Торонто
03:30 Рейнджерс - Чикаго
06:00 Сиэтл - Флорида
06:00 Калгари - Вашингтон
06:00 Ванкувер - Аризона
06:30 Лос-Анджелес - Каролина
23:00 Даллас - Миннесота
23:00 Виннипег - Анахайм
Время начала матчей НХЛ - московское.