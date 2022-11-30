Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 30 ноября







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

30 ноября 2022, среда



03:00 Бостон - Тампа-Бэй

03:00 Монреаль - Сан-Хосе

03:00 Питтсбург - Каролина

03:30 Филадельфия - Айлендерс

04:00 Виннипег - Колорадо

04:00 Нэшвилл - Анахайм

05:00 Калгари - Флорида

06:00 Ванкувер - Вашингтон

06:30 Лос-Анджелес - Сиэтл



1 декабря 2022, четверг



03:00 Детройт - Баффало

03:00 Оттава - Рейнджерс

03:00 Торонто - Сан-Хосе

05:30 Чикаго - Эдмонтон



2 декабря 2022, пятница



03:00 Нью-Джерси - Нэшвилл

03:00 Питтсбург - Вегас

03:00 Баффало - Колорадо

03:00 Филадельфия - Тампа-Бэй

04:00 Миннесота - Эдмонтон

04:00 Сент-Луис - Каролина

04:30 Даллас - Анахайм

05:00 Калгари - Монреаль

06:00 Сиэтл - Вашингтон

06:00 Ванкувер - Флорида

06:30 Лос-Анджелес - Аризона



3 декабря 2022, суббота



03:00 Рейнджерс - Оттава

03:30 Айлендерс - Нэшвилл

04:00 Виннипег - Коламбус

22:00 Миннесота - Анахайм



4 декабря 2022, воскресенье



03:00 Бостон - Колорадо

03:00 Эдмонтон - Монреаль

03:00 Оттава - Сан-Хосе

03:00 Детройт - Вегас

03:00 Филадельфия - Нью-Джерси

03:00 Питтсбург - Сент-Луис

03:00 Тампа-Бэй - Торонто

03:30 Рейнджерс - Чикаго

06:00 Сиэтл - Флорида

06:00 Калгари - Вашингтон

06:00 Ванкувер - Аризона

06:30 Лос-Анджелес - Каролина

23:00 Даллас - Миннесота

23:00 Виннипег - Анахайм



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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