Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
31 декабря 2022, суббота
01:00 Анахайм - Нэшвилл
03:00 Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси
03:30 Каролина - Флорида
06:00 Сиэтл - Эдмонтон
21:00 Бостон - Баффало
21:00 Коламбус - Чикаго
23:00 Вегас - Нэшвилл
1 января 2023, воскресенье
00:00 Вашингтон - Монреаль
00:00 Лос-Анджелес - Филадельфия
01:00 Тампа-Бэй - Аризона
02:00 Сент-Луис - Миннесота
03:00 Колорадо - Торонто
03:00 Детройт - Оттава
04:00 Даллас - Сан-Хосе
06:00 Калгари - Ванкувер
06:00 Эдмонтон - Виннипег
23:00 Нью-Джерси - Каролина
01:00 Флорида - Рейнджерс
2 января 2023, понедельник
03:00 Чикаго - Сан-Хосе
03:00 Оттава - Баффало
04:00 Сиэтл - Айлендерс
22:00 Бостон - Питтсбург
3 января 2023, вторник
05:00 Колорадо - Вегас
06:00 Анахайм - Филадельфия
Время начала матчей НХЛ - московское.