Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 31 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


31 декабря 2022, суббота

01:00 Анахайм - Нэшвилл
03:00 Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси
03:30 Каролина - Флорида
06:00 Сиэтл - Эдмонтон
21:00 Бостон - Баффало
21:00 Коламбус - Чикаго
23:00 Вегас - Нэшвилл

1 января 2023, воскресенье

00:00 Вашингтон - Монреаль
00:00 Лос-Анджелес - Филадельфия
01:00 Тампа-Бэй - Аризона
02:00 Сент-Луис - Миннесота
03:00 Колорадо - Торонто
03:00 Детройт - Оттава
04:00 Даллас - Сан-Хосе
06:00 Калгари - Ванкувер
06:00 Эдмонтон - Виннипег
23:00 Нью-Джерси - Каролина
01:00 Флорида - Рейнджерс

2 января 2023, понедельник

03:00 Чикаго - Сан-Хосе
03:00 Оттава - Баффало
04:00 Сиэтл - Айлендерс
22:00 Бостон - Питтсбург

3 января 2023, вторник

05:00 Колорадо - Вегас
06:00 Анахайм - Филадельфия

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание матчей, результаты
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли по годам
    •




    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 31 декабря

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 3 января, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание прямых трансляций

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 31 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 31 декабря

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.









    Какой праздник 1 января 2023 года, церковный праздник в России
    Какие компании и бренды ушли из России в 2022 году
    Сколько дней отдыхаем на Новый год 2023, официальные новогодние праздники
    31 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какой праздник 31 декабря 2022 года, церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 31 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 31 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 9 января 2023 «Светлый праздник Рождества», тема классного часа
    Народные приметы на 1 января 2023 года
    Пеле - сколько лет, когда умер, фото в молодости, когда был чемпионом мира


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru