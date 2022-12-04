Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 4 декабря







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

4 декабря 2022, воскресенье



03:00 Бостон - Колорадо

03:00 Эдмонтон - Монреаль

03:00 Оттава - Сан-Хосе

03:00 Детройт - Вегас

03:00 Филадельфия - Нью-Джерси

03:00 Питтсбург - Сент-Луис

03:00 Тампа-Бэй - Торонто

03:30 Рейнджерс - Чикаго

06:00 Сиэтл - Флорида

06:00 Калгари - Вашингтон

06:00 Ванкувер - Аризона

06:30 Лос-Анджелес - Каролина

23:00 Даллас - Миннесота

23:00 Виннипег - Анахайм



5 декабря 2022, понедельник



02:00 Коламбус - Детройт

03:00 Баффало - Сан-Хосе

03:30 Айлендерс - Чикаго



6 декабря 2022, вторник



03:00 Рейнджерс - Сент-Луис

03:00 Бостон - Вегас

03:00 Филадельфия - Колорадо

04:30 Эдмонтон - Вашингтон

05:00 Калгари - Аризона

06:30 Ванкувер - Монреаль



7 декабря 2022, среда



03:00 Оттава - Лос-Анджелес

03:00 Тампа-Бэй - Детройт

03:00 Нью-Джерси - Чикаго

03:00 Питтсбург - Коламбус

03:30 Айлендерс - Сент-Луис

04:00 Виннипег - Флорида

04:30 Даллас - Торонто

06:00 Анахайм - Каролина



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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