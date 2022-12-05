Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 5 декабря

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
5 декабря 2022, понедельник
02:00 Коламбус - Детройт
03:00 Баффало - Сан-Хосе
03:30 Айлендерс - Чикаго
6 декабря 2022, вторник
03:00 Рейнджерс - Сент-Луис
03:00 Бостон - Вегас
03:00 Филадельфия - Колорадо
04:30 Эдмонтон - Вашингтон
05:00 Калгари - Аризона
06:30 Ванкувер - Монреаль
7 декабря 2022, среда
03:00 Оттава - Лос-Анджелес
03:00 Тампа-Бэй - Детройт
03:00 Нью-Джерси - Чикаго
03:00 Питтсбург - Коламбус
03:30 Айлендерс - Сент-Луис
04:00 Виннипег - Флорида
04:30 Даллас - Торонто
06:00 Анахайм - Каролина
Время начала матчей НХЛ - московское.