Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
5 января 2023, четверг
03:00 Детройт - Нью-Джерси
05:30 Миннесота - Тампа-Бэй
06:00 Анахайм - Даллас
6 января 2023, пятница
03:00 Коламбус - Вашингтон
03:00 Нью-Джерси - Сент-Луис
03:00 Торонто - Сиэтл
03:00 Каролина - Нэшвилл
03:00 Монреаль - Рейнджерс
03:00 Филадельфия - Аризона
05:00 Эдмонтон - Айлендерс
06:00 Вегас - Питтсбург
06:00 Ванкувер - Колорадо
06:30 Лос-Анджелес - Бостон
Время начала матчей НХЛ - московское.