



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

5 января 2023, четверг



03:00 Детройт - Нью-Джерси

05:30 Миннесота - Тампа-Бэй

06:00 Анахайм - Даллас



6 января 2023, пятница



03:00 Коламбус - Вашингтон

03:00 Нью-Джерси - Сент-Луис

03:00 Торонто - Сиэтл

03:00 Каролина - Нэшвилл

03:00 Монреаль - Рейнджерс

03:00 Филадельфия - Аризона

05:00 Эдмонтон - Айлендерс

06:00 Вегас - Питтсбург

06:00 Ванкувер - Колорадо

06:30 Лос-Анджелес - Бостон



Время начала матчей НХЛ - московское.