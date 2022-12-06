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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 6 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


6 декабря 2022, вторник

03:00 Рейнджерс - Сент-Луис
03:00 Бостон - Вегас
03:00 Филадельфия - Колорадо
04:30 Эдмонтон - Вашингтон
05:00 Калгари - Аризона
06:30 Ванкувер - Монреаль

7 декабря 2022, среда

03:00 Оттава - Лос-Анджелес
03:00 Тампа-Бэй - Детройт
03:00 Нью-Джерси - Чикаго
03:00 Питтсбург - Коламбус
03:30 Айлендерс - Сент-Луис
04:00 Виннипег - Флорида
04:30 Даллас - Торонто
06:00 Анахайм - Каролина

Время начала матчей НХЛ - московское.









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