Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 декабря







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

7 декабря 2022, среда



03:00 Оттава - Лос-Анджелес

03:00 Тампа-Бэй - Детройт

03:00 Нью-Джерси - Чикаго

03:00 Питтсбург - Коламбус

03:30 Айлендерс - Сент-Луис

04:00 Виннипег - Флорида

04:30 Даллас - Торонто

06:00 Анахайм - Каролина



8 декабря 2022, четверг



03:00 Филадельфия - Вашингтон

03:30 Коламбус - Баффало

04:00 Калгари - Миннесота

05:00 Колорадо - Бостон

05:30 Эдмонтон - Аризона

06:00 Вегас - НРейнджерс

06:30 Сан-Хосе - Ванкувер



9 декабря 2022, пятница



03:00 Тампа-Бэй - Нэшвилл

03:00 Торонто - Лос-Анджелес

03:30 Флорида - Детройт

04:00 Сент-Луис - Виннипег

04:30 Даллас - Оттава



10 декабря 2022, суббота



03:00 Баффало - Питтсбург

03:00 Нью-Джерси - Айлендерс

03:00 Коламбус - Калгари

03:00 Вашингтон - Сиэтл

04:30 Чикаго - Виннипег

05:00 Эдмонтон - Миннесота

05:00 Колорадо - Рейнджерс

05:30 Аризона - Бостон

06:00 Анахайм - Сан-Хосе

06:00 Вегас - Филадельфия

21:30 Нэшвилл - Оттава

22:00 Даллас - Детройт



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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