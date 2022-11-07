Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



7 ноября 2022, понедельник



01:00 Каролина - Торонто

01:00 Рейнджерс - Детройт

05:00 Анахайм - Флорида



8 ноября 2022, вторник



03:00 Бостон - Сент-Луис

03:00 Айлендерс - Калгари

04:00 Вашингтон - Эдмонтон



9 ноября 2022, среда



03:00 Нью-Джерси - Калгари

03:00 Оттава - Ванкувер

03:00 Торонто - Вегас

03:00 Детройт - Монреаль

03:00 Баффало - Аризона

03:00 Рейнджерс - Айлендерс

03:00 Филадельфия - Сент-Луис

03:30 Тампа-Бэй - Эдмонтон

04:00 Виннипег - Даллас

06:00 Сиэтл - Нэшвилл

06:30 Лос-Анджелес - Миннесота



10 ноября 2022, четверг



03:00 Флорида - Каролина

03:30 Монреаль - Ванкувер

03:30 Вашингтон - Питтсбург

06:00 Анахайм - Миннесота



11 ноября 2022, пятница



03:00 Баффало - Вегас

03:00 Коламбус - Филадельфия

03:00 Бостон - Калгари

03:00 Детройт - Рейнджерс

03:00 Каролина - Эдмонтон

03:00 Нью-Джерси - Оттава

03:30 Айлендерс - Аризона

04:00 Сент-Луис - Сан-Хосе

05:00 Колорадо - Нэшвилл

06:30 Лос-Анджелес - Чикаго



12 ноября 2022, суббота



03:00 Вашингтон - Тампа-Бэй

03:00 Торонто - Питтсбург

04:30 Даллас - Сан-Хосе

06:00 Сиэтл - Миннесота

21:00 Филадельфия - Оттава



Время начала матчей НХЛ - московское.