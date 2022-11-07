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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 ноября


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


7 ноября 2022, понедельник

01:00 Каролина - Торонто
01:00 Рейнджерс - Детройт
05:00 Анахайм - Флорида

8 ноября 2022, вторник

03:00 Бостон - Сент-Луис
03:00 Айлендерс - Калгари
04:00 Вашингтон - Эдмонтон

9 ноября 2022, среда

03:00 Нью-Джерси - Калгари
03:00 Оттава - Ванкувер
03:00 Торонто - Вегас
03:00 Детройт - Монреаль
03:00 Баффало - Аризона
03:00 Рейнджерс - Айлендерс
03:00 Филадельфия - Сент-Луис
03:30 Тампа-Бэй - Эдмонтон
04:00 Виннипег - Даллас
06:00 Сиэтл - Нэшвилл
06:30 Лос-Анджелес - Миннесота

10 ноября 2022, четверг

03:00 Флорида - Каролина
03:30 Монреаль - Ванкувер
03:30 Вашингтон - Питтсбург
06:00 Анахайм - Миннесота

11 ноября 2022, пятница

03:00 Баффало - Вегас
03:00 Коламбус - Филадельфия
03:00 Бостон - Калгари
03:00 Детройт - Рейнджерс
03:00 Каролина - Эдмонтон
03:00 Нью-Джерси - Оттава
03:30 Айлендерс - Аризона
04:00 Сент-Луис - Сан-Хосе
05:00 Колорадо - Нэшвилл
06:30 Лос-Анджелес - Чикаго

12 ноября 2022, суббота

03:00 Вашингтон - Тампа-Бэй
03:00 Торонто - Питтсбург
04:30 Даллас - Сан-Хосе
06:00 Сиэтл - Миннесота
21:00 Филадельфия - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









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