Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 января







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 7 января 2023, суббота



03:00 Вашингтон - Нэшвилл

03:00 Детройт - Флорида

04:00 Виннипег - Тампа-Бэй

04:30 Чикаго - Аризона

05:00 Калгари - Айлендерс

06:00 Анахайм - Сан-Хосе

21:00 Нью-Джерси - Рейнджерс



8 января 2023, воскресенье



00:00 Коламбус - Каролина

03:00 Монреаль - Сент-Луис

03:00 Торонто - Детройт

03:00 Баффало - Миннесота

03:00 Оттава - Сиэтл

06:00 Вегас - Лос-Анджелес

06:00 Эдмонтон - Колорадо

06:30 Сан-Хосе - Бостон

23:00 Виннипег - Ванкувер

23:30 Даллас - Флорида



9 января 2023, понедельник



01:00 Вашингтон - Коламбус

03:00 Аризона - Питтсбург

03:00 Миннесота - Сент-Луис

03:00 Чикаго - Калгари

03:00 Филадельфия - Торонто

04:30 Анахайм - Бостон



10 января 2023, вторник



03:00 Баффало - Филадельфия

03:30 Оттава - Нэшвилл

03:30 Монреаль - Сиэтл

06:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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