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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

7 января 2023, суббота

03:00 Вашингтон - Нэшвилл
03:00 Детройт - Флорида
04:00 Виннипег - Тампа-Бэй
04:30 Чикаго - Аризона
05:00 Калгари - Айлендерс
06:00 Анахайм - Сан-Хосе
21:00 Нью-Джерси - Рейнджерс

8 января 2023, воскресенье

00:00 Коламбус - Каролина
03:00 Монреаль - Сент-Луис
03:00 Торонто - Детройт
03:00 Баффало - Миннесота
03:00 Оттава - Сиэтл
06:00 Вегас - Лос-Анджелес
06:00 Эдмонтон - Колорадо
06:30 Сан-Хосе - Бостон
23:00 Виннипег - Ванкувер
23:30 Даллас - Флорида

9 января 2023, понедельник

01:00 Вашингтон - Коламбус
03:00 Аризона - Питтсбург
03:00 Миннесота - Сент-Луис
03:00 Чикаго - Калгари
03:00 Филадельфия - Торонто
04:30 Анахайм - Бостон

10 января 2023, вторник

03:00 Баффало - Филадельфия
03:30 Оттава - Нэшвилл
03:30 Монреаль - Сиэтл
06:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон

Время начала матчей НХЛ - московское.









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