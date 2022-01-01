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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


9 декабря 2022, пятница

03:00 Тампа-Бэй - Нэшвилл
03:00 Торонто - Лос-Анджелес
03:30 Флорида - Детройт
04:00 Сент-Луис - Виннипег
04:30 Даллас - Оттава

10 декабря 2022, суббота

03:00 Баффало - Питтсбург
03:00 Нью-Джерси - Айлендерс
03:00 Коламбус - Калгари
03:00 Вашингтон - Сиэтл
04:30 Чикаго - Виннипег
05:00 Эдмонтон - Миннесота
05:00 Колорадо - Рейнджерс
05:30 Аризона - Бостон
06:00 Анахайм - Сан-Хосе
06:00 Вегас - Филадельфия
21:30 Нэшвилл - Оттава
22:00 Даллас - Детройт

Время начала матчей НХЛ - московское.









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