Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
9 января 2023, понедельник
01:00 Вашингтон - Коламбус
03:00 Аризона - Питтсбург
03:00 Миннесота - Сент-Луис
03:00 Чикаго - Калгари
03:00 Филадельфия - Торонто
04:30 Анахайм - Бостон
10 января 2023, вторник
03:00 Баффало - Филадельфия
03:30 Оттава - Нэшвилл
03:30 Монреаль - Сиэтл
06:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон
Время начала матчей НХЛ - московское.