



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

9 января 2023, понедельник



01:00 Вашингтон - Коламбус

03:00 Аризона - Питтсбург

03:00 Миннесота - Сент-Луис

03:00 Чикаго - Калгари

03:00 Филадельфия - Торонто

04:30 Анахайм - Бостон



10 января 2023, вторник



03:00 Баффало - Филадельфия

03:30 Оттава - Нэшвилл

03:30 Монреаль - Сиэтл

06:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон



Время начала матчей НХЛ - московское.