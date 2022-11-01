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Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 1 ноября


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


1 ноября 2022, вторник

02:00 Каролина - Вашингтон
02:00 Баффало - Детройт
03:00 Сент-Луис - Лос-Анджелес

2 ноября 2022, среда

02:00 Рейнджерс - Филадельфия
02:00 Тампа-Бэй - Оттава
02:00 Вашингтон - Вегас
03:00 Питтсбург - Бостон
03:00 Миннесота - Монреаль
03:30 Чикаго - Айлендерс
03:30 Даллас - Лос-Анджелес
04:00 Калгари - Сиэтл
04:00 Эдмонтон - Нэшвилл
05:00 Аризона - Флорида
05:00 Ванкувер - Нью-Джерси
05:30 Сан-Хосе - Анахайм

3 ноября 2022, четверг

02:00 Торонто - Филадельфия
02:30 Баффало - Питтсбург

4 ноября 2022, пятница

02:00 Оттава - Вегас
02:00 Детройт - Вашингтон
02:00 Тампа-Бэй - Каролина
02:30 Рейнджерс - Бостон
03:00 Сент-Луис - Айлендерс
03:00 Миннесота - Сиэтл
03:00 Виннипег - Монреаль
03:30 Чикаго - Лос-Анджелес
04:00 Эдмонтон - Нью-Джерси
04:00 Калгари - Нэшвилл
05:00 Аризона - Даллас
05:00 Ванкувер - Анахайм
05:30 Сан-Хосе - Флорида
21:00 Колорадо - Коламбус

5 ноября 2022, суббота

02:00 Каролина - Баффало
20:00 Детройт - Айлендерс
21:00 Коламбус - Колорадо
22:00 Виннипег - Чикаго
23:00 Эдмонтон - Даллас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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