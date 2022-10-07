Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 12 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



Первые два матча сезона, в которых приняли участие «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», состоялись в Праге на «O2 Арене».



7 октября 2022, пятница



21:00 Нэшвилл - Сан-Хосе - 4:1



8 октября 2022, суббота



21:00 Сан-Хосе - Нэшвилл - 2:3



12 октября 2022, среда



02:30 Рейнджерс - Тампа-Бэй

05:00 Лос-Анджелес - Вегас



Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» впервые выйдет на лед 13 октября.



13 октября 2022, четверг



02:00 Монреаль - Торонто

02:00 Каролина - Коламбус

02:00 Вашингтон - Бостон

04:30 Колорадо - Чикаго

05:00 Эдмонтон - Ванкувер

05:00 Анахайм - Сиэтл



14 октября 2022, пятница



02:00 Филадельфия - Нью-Джерси

02:00 Баффало - Оттава

02:00 Питтсбург - Аризона

02:30 Айлендерс - Флорида

02:30 Торонто - Вашингтон

03:00 Миннесота - Рейнджерс

03:30 Нэшвилл - Даллас

04:30 Калгари - Колорадо

05:00 Вегас - Чикаго

05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл



Время начала матчей НХЛ - московское.