Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 14 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



13 октября 2022, четверг



02:00 Монреаль - Торонто - 4:3

02:00 Каролина - Коламбус - 4:1

02:00 Вашингтон - Бостон - 2:5

04:30 Колорадо - Чикаго - 5:2

05:00 Эдмонтон - Ванкувер - 5:3

05:00 Анахайм - Сиэтл - 5:4 ОТ



14 октября 2022, пятница



02:00 Филадельфия - Нью-Джерси

02:00 Баффало - Оттава

02:00 Питтсбург - Аризона

02:30 Айлендерс - Флорида

02:30 Торонто - Вашингтон

03:00 Миннесота - Рейнджерс

03:30 Нэшвилл - Даллас

04:30 Калгари - Колорадо

05:00 Вегас - Чикаго

05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл



15 октября 2022, суббота



02:00 Детройт - Монреаль

02:00 Коламбус - Тампа-Бэй

03:00 Виннипег - Рейнджерс

05:30 Сан-Хосе - Каролина

20:00 Баффало - Флорида

23:00 Филадельфия - Ванкувер



16 октября 2022, воскресенье



02:00 Нью-Джерси - Детройт

02:00 Бостон - Аризона

02:00 Торонто - Оттава

02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй

02:00 Вашингтон - Монреаль

02:30 Айлендерс - Анахайм

03:00 Миннесота - Лос-Анджелес

03:00 Даллас - Нэшвилл

03:00 Сент-Луис - Коламбус

05:00 Сиэтл - Вегас

05:00 Эдмонтон - Калгари

05:00 Сан-Хосе - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.