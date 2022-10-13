Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 14 октября, результаты игр

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
13 октября 2022, четверг
02:00 Монреаль - Торонто - 4:3
02:00 Каролина - Коламбус - 4:1
02:00 Вашингтон - Бостон - 2:5
04:30 Колорадо - Чикаго - 5:2
05:00 Эдмонтон - Ванкувер - 5:3
05:00 Анахайм - Сиэтл - 5:4 ОТ
14 октября 2022, пятница
02:00 Филадельфия - Нью-Джерси
02:00 Баффало - Оттава
02:00 Питтсбург - Аризона
02:30 Айлендерс - Флорида
02:30 Торонто - Вашингтон
03:00 Миннесота - Рейнджерс
03:30 Нэшвилл - Даллас
04:30 Калгари - Колорадо
05:00 Вегас - Чикаго
05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл
15 октября 2022, суббота
02:00 Детройт - Монреаль
02:00 Коламбус - Тампа-Бэй
03:00 Виннипег - Рейнджерс
05:30 Сан-Хосе - Каролина
20:00 Баффало - Флорида
23:00 Филадельфия - Ванкувер
16 октября 2022, воскресенье
02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Бостон - Аризона
02:00 Торонто - Оттава
02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй
02:00 Вашингтон - Монреаль
02:30 Айлендерс - Анахайм
03:00 Миннесота - Лос-Анджелес
03:00 Даллас - Нэшвилл
03:00 Сент-Луис - Коламбус
05:00 Сиэтл - Вегас
05:00 Эдмонтон - Калгари
05:00 Сан-Хосе - Чикаго
Время начала матчей НХЛ - московское.