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Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 15 октября, результаты игр


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

15 октября 2022, суббота

02:00 Детройт - Монреаль - 3:0
02:00 Коламбус - Тампа-Бэй - 2:5
03:00 Виннипег - Рейнджерс - 4:1
05:30 Сан-Хосе - Каролина
20:00 Баффало - Флорида
23:00 Филадельфия - Ванкувер

16 октября 2022, воскресенье

02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Бостон - Аризона
02:00 Торонто - Оттава
02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй
02:00 Вашингтон - Монреаль
02:30 Айлендерс - Анахайм
03:00 Миннесота - Лос-Анджелес
03:00 Даллас - Нэшвилл
03:00 Сент-Луис - Коламбус
05:00 Сиэтл - Вегас
05:00 Эдмонтон - Калгари
05:00 Сан-Хосе - Чикаго

Время начала матчей НХЛ - московское.









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