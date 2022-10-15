Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 15 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



15 октября 2022, суббота



02:00 Детройт - Монреаль - 3:0

02:00 Коламбус - Тампа-Бэй - 2:5

03:00 Виннипег - Рейнджерс - 4:1

05:30 Сан-Хосе - Каролина

20:00 Баффало - Флорида

23:00 Филадельфия - Ванкувер



16 октября 2022, воскресенье



02:00 Нью-Джерси - Детройт

02:00 Бостон - Аризона

02:00 Торонто - Оттава

02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй

02:00 Вашингтон - Монреаль

02:30 Айлендерс - Анахайм

03:00 Миннесота - Лос-Анджелес

03:00 Даллас - Нэшвилл

03:00 Сент-Луис - Коламбус

05:00 Сиэтл - Вегас

05:00 Эдмонтон - Калгари

05:00 Сан-Хосе - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.