Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 16 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



16 октября 2022, воскресенье



02:00 Нью-Джерси - Детройт - 2:5

02:00 Бостон - Аризона - 6:3

02:00 Торонто - Оттава - 3:2

02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй - 6:2

02:00 Вашингтон - Монреаль - 3:1

02:30 Айлендерс - Анахайм - 7:1

03:00 Миннесота - Лос-Анджелес - 6:7

03:00 Даллас - Нэшвилл - 5:1

03:00 Сент-Луис - Коламбус - 5:2

05:00 Сиэтл - Вегас - 2:5

05:00 Эдмонтон - Калгари - 3:4

05:00 Сан-Хосе - Чикаго - 2:5



18 октября 2022, вторник



02:00 Бостон - Флорида

02:00 Монреаль - Питтсбург

02:00 Рейнджерс - Анахайм

02:00 Торонто - Аризона

02:00 Вашингтон - Ванкувер

02:00 Детройт - Лос-Анджелес

03:00 Миннесота - Колорадо

03:30 Даллас - Виннипег

05:00 Сиэтл - Каролина



19 октября 2022, среда



02:00 Коламбус - Ванкувер

02:00 Нью-Джерси - Анахайм

02:00 Оттава - Бостон

02:00 Тампа-Бэй - Филадельфия

02:30 Айлендерс - Сан-Хосе

04:00 Калгари - Вегас

04:00 Эдмонтон - Баффало

04:30 Нэшвилл - Лос-Анджелес



Время начала матчей НХЛ - московское.