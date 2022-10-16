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Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 18 октября, результаты игр


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

16 октября 2022, воскресенье

02:00 Нью-Джерси - Детройт - 2:5
02:00 Бостон - Аризона - 6:3
02:00 Торонто - Оттава - 3:2
02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй - 6:2
02:00 Вашингтон - Монреаль - 3:1
02:30 Айлендерс - Анахайм - 7:1
03:00 Миннесота - Лос-Анджелес - 6:7
03:00 Даллас - Нэшвилл - 5:1
03:00 Сент-Луис - Коламбус - 5:2
05:00 Сиэтл - Вегас - 2:5
05:00 Эдмонтон - Калгари - 3:4
05:00 Сан-Хосе - Чикаго - 2:5

18 октября 2022, вторник

02:00 Бостон - Флорида
02:00 Монреаль - Питтсбург
02:00 Рейнджерс - Анахайм
02:00 Торонто - Аризона
02:00 Вашингтон - Ванкувер
02:00 Детройт - Лос-Анджелес
03:00 Миннесота - Колорадо
03:30 Даллас - Виннипег
05:00 Сиэтл - Каролина

19 октября 2022, среда

02:00 Коламбус - Ванкувер
02:00 Нью-Джерси - Анахайм
02:00 Оттава - Бостон
02:00 Тампа-Бэй - Филадельфия
02:30 Айлендерс - Сан-Хосе
04:00 Калгари - Вегас
04:00 Эдмонтон - Баффало
04:30 Нэшвилл - Лос-Анджелес

Время начала матчей НХЛ - московское.









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