Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 19 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



19 октября 2022, среда



02:00 Коламбус - Ванкувер - 4:3 ОТ

02:00 Нью-Джерси - Анахайм - 4:2

02:00 Оттава - Бостон - 7:5

02:00 Тампа-Бэй - Филадельфия - 2:3

02:30 Айлендерс - Сан-Хосе - 5:2

04:00 Калгари - Вегас - 3:2

04:00 Эдмонтон - Баффало - 2:4

04:30 Нэшвилл - Лос-Анджелес - 3:4 Б



20 октября 2022, четверг



02:30 Флорида - Филадельфия

03:00 Колорадо - Виннипег

05:00 Сиэтл - Сент-Луис



21 октября 2022, пятница



02:00 Коламбус - Нэшвилл

02:00 Бостон - Анахайм

02:00 Рейнджерс - Сан-Хосе

02:00 Монреаль - Аризона

02:00 Питтсбург - Лос-Анджелес

02:00 Оттава - Вашингтон

02:00 Торонто - Даллас

02:30 Айлендерс - Нью-Джерси

03:00 Миннесота - Ванкувер

04:00 Эдмонтон - Каролина

04:30 Калгари - Баффало

05:00 Вегас - Виннипег



Время начала матчей НХЛ - московское.