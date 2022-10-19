Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 19 октября, результаты игр

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
19 октября 2022, среда
02:00 Коламбус - Ванкувер - 4:3 ОТ
02:00 Нью-Джерси - Анахайм - 4:2
02:00 Оттава - Бостон - 7:5
02:00 Тампа-Бэй - Филадельфия - 2:3
02:30 Айлендерс - Сан-Хосе - 5:2
04:00 Калгари - Вегас - 3:2
04:00 Эдмонтон - Баффало - 2:4
04:30 Нэшвилл - Лос-Анджелес - 3:4 Б
20 октября 2022, четверг
02:30 Флорида - Филадельфия
03:00 Колорадо - Виннипег
05:00 Сиэтл - Сент-Луис
21 октября 2022, пятница
02:00 Коламбус - Нэшвилл
02:00 Бостон - Анахайм
02:00 Рейнджерс - Сан-Хосе
02:00 Монреаль - Аризона
02:00 Питтсбург - Лос-Анджелес
02:00 Оттава - Вашингтон
02:00 Торонто - Даллас
02:30 Айлендерс - Нью-Джерси
03:00 Миннесота - Ванкувер
04:00 Эдмонтон - Каролина
04:30 Калгари - Баффало
05:00 Вегас - Виннипег
Время начала матчей НХЛ - московское.