Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 21 октября, результаты игр

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
20 октября 2022, четверг
02:30 Флорида - Филадельфия - 4:3
03:00 Колорадо - Виннипег - 3:4 ОТ
05:00 Сиэтл - Сент-Луис
21 октября 2022, пятница
02:00 Коламбус - Нэшвилл
02:00 Бостон - Анахайм
02:00 Рейнджерс - Сан-Хосе
02:00 Монреаль - Аризона
02:00 Питтсбург - Лос-Анджелес
02:00 Оттава - Вашингтон
02:00 Торонто - Даллас
02:30 Айлендерс - Нью-Джерси
03:00 Миннесота - Ванкувер
04:00 Эдмонтон - Каролина
04:30 Калгари - Баффало
05:00 Вегас - Виннипег
22 октября 2022, суббота
02:30 Флорида - Тампа-Бэй
03:30 Чикаго - Детройт
04:00 Колорадо - Сиэтл
20:00 Бостон - Миннесота
20:00 Нью-Джерси - Сан-Хосе
23:00 Эдмонтон - Сент-Луис
23:00 Оттава - Аризона
23 октября 2022, воскресенье
02:00 Виннипег - Торонто
02:00 Монреаль - Даллас
02:00 Вашингтон - Лос-Анджелес
02:00 Коламбус - Питтсбург
02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс
03:00 Нэшвилл - Филадельфия
05:00 Ванкувер - Баффало
05:00 Калгари - Каролина
05:00 Вегас - Колорадо
21:00 Чикаго - Сиэтл
24 октября 2022, понедельник
00:00 Детройт - Анахайм
00:00 Рейнджерс - Коламбус
00:00 Флорида - Айлендерс
02:00 Филадельфия - Сан-Хосе
Время начала матчей НХЛ - московское.