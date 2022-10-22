Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 22 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



22 октября 2022, суббота



02:30 Флорида - Тампа-Бэй - 2:3 ОТ

03:30 Чикаго - Детройт - 4:3 ОТ

04:00 Колорадо - Сиэтл - 2:3

20:00 Бостон - Миннесота

20:00 Нью-Джерси - Сан-Хосе

23:00 Эдмонтон - Сент-Луис

23:00 Оттава - Аризона



23 октября 2022, воскресенье



02:00 Виннипег - Торонто

02:00 Монреаль - Даллас

02:00 Вашингтон - Лос-Анджелес

02:00 Коламбус - Питтсбург

02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс

03:00 Нэшвилл - Филадельфия

05:00 Ванкувер - Баффало

05:00 Калгари - Каролина

05:00 Вегас - Колорадо

21:00 Чикаго - Сиэтл



24 октября 2022, понедельник



00:00 Детройт - Анахайм

00:00 Рейнджерс - Коламбус

00:00 Флорида - Айлендерс

02:00 Филадельфия - Сан-Хосе



Время начала матчей НХЛ - московское.