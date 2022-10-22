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Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 22 октября, результаты игр


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

22 октября 2022, суббота

02:30 Флорида - Тампа-Бэй - 2:3 ОТ
03:30 Чикаго - Детройт - 4:3 ОТ
04:00 Колорадо - Сиэтл - 2:3
20:00 Бостон - Миннесота
20:00 Нью-Джерси - Сан-Хосе
23:00 Эдмонтон - Сент-Луис
23:00 Оттава - Аризона

23 октября 2022, воскресенье

02:00 Виннипег - Торонто
02:00 Монреаль - Даллас
02:00 Вашингтон - Лос-Анджелес
02:00 Коламбус - Питтсбург
02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс
03:00 Нэшвилл - Филадельфия
05:00 Ванкувер - Баффало
05:00 Калгари - Каролина
05:00 Вегас - Колорадо
21:00 Чикаго - Сиэтл

24 октября 2022, понедельник

00:00 Детройт - Анахайм
00:00 Рейнджерс - Коламбус
00:00 Флорида - Айлендерс
02:00 Филадельфия - Сан-Хосе

Время начала матчей НХЛ - московское.









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