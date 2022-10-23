Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 24 октября, результаты игр

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
23 октября 2022, воскресенье
02:00 Виннипег - Торонто - 1:4
02:00 Монреаль - Даллас - 2:5
02:00 Вашингтон - Лос-Анджелес - 4:3
02:00 Коламбус - Питтсбург - 3:6
02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс - 5:3
03:00 Нэшвилл - Филадельфия - 1:3
05:00 Ванкувер - Баффало - 1:5
05:00 Калгари - Каролина - 3:2 ОТ
05:00 Вегас - Колорадо - 2:3
21:00 Чикаго - Сиэтл
24 октября 2022, понедельник
00:00 Детройт - Анахайм
00:00 Рейнджерс - Коламбус
00:00 Флорида - Айлендерс
02:00 Филадельфия - Сан-Хосе
25 октября 2022, вторник
02:00 Нью-Джерси - Вашингтон
02:00 Оттава - Даллас
03:00 Эдмонтон - Питтсбург
03:00 Виннипег - Сент-Луис
05:00 Вегас - Торонто
05:30 Ванкувер - Каролина
26 октября 2022, среда
02:00 Бостон - Даллас
02:00 Коламбус - Аризона
02:00 Монреаль - Миннесота
02:00 Детройт - Нью-Джерси
03:00 Рейнджерс - Колорадо
03:30 Чикаго - Флорида
04:00 Калгари - Питтсбург
05:00 Сиэтл - Баффало
05:30 Сан-Хосе - Вегас
05:30 Лос-Анджелес - Тампа-Бэй
Время начала матчей НХЛ - московское.