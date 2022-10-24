Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 25 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



24 октября 2022, понедельник



00:00 Детройт - Анахайм - 5:1

00:00 Рейнджерс - Коламбус - 1:5

00:00 Флорида - Айлендерс - 3:2

02:00 Филадельфия - Сан-Хосе - 0:3



25 октября 2022, вторник



02:00 Нью-Джерси - Вашингтон

02:00 Оттава - Даллас

03:00 Эдмонтон - Питтсбург

03:00 Виннипег - Сент-Луис

05:00 Вегас - Торонто

05:30 Ванкувер - Каролина



26 октября 2022, среда



02:00 Бостон - Даллас

02:00 Коламбус - Аризона

02:00 Монреаль - Миннесота

02:00 Детройт - Нью-Джерси

03:00 Рейнджерс - Колорадо

03:30 Чикаго - Флорида

04:00 Калгари - Питтсбург

05:00 Сиэтл - Баффало

05:30 Сан-Хосе - Вегас

05:30 Лос-Анджелес - Тампа-Бэй



Время начала матчей НХЛ - московское.