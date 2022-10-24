Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 25 октября, результаты игр

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
24 октября 2022, понедельник
00:00 Детройт - Анахайм - 5:1
00:00 Рейнджерс - Коламбус - 1:5
00:00 Флорида - Айлендерс - 3:2
02:00 Филадельфия - Сан-Хосе - 0:3
25 октября 2022, вторник
02:00 Нью-Джерси - Вашингтон
02:00 Оттава - Даллас
03:00 Эдмонтон - Питтсбург
03:00 Виннипег - Сент-Луис
05:00 Вегас - Торонто
05:30 Ванкувер - Каролина
26 октября 2022, среда
02:00 Бостон - Даллас
02:00 Коламбус - Аризона
02:00 Монреаль - Миннесота
02:00 Детройт - Нью-Джерси
03:00 Рейнджерс - Колорадо
03:30 Чикаго - Флорида
04:00 Калгари - Питтсбург
05:00 Сиэтл - Баффало
05:30 Сан-Хосе - Вегас
05:30 Лос-Анджелес - Тампа-Бэй
Время начала матчей НХЛ - московское.