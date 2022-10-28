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Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 октября


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


28 октября 2022, пятница

02:00 Бостон - Детройт
02:00 Оттава - Миннесота
02:00 Баффало - Монреаль
02:00 Филадельфия - Флорида
03:00 Нэшвилл - Сент-Луис
03:30 Даллас - Вашингтон
03:30 Чикаго - Эдмонтон
05:00 Сиэтл - Ванкувер
05:30 Лос-Анджелес - Виннипег
05:30 Сан-Хосе - Торонто

29 октября 2022, суббота

01:00 Вегас - Анахайм
02:00 Каролина - Айлендерс
02:00 Нью-Джерси - Колорадо
02:00 Коламбус - Бостон
05:00 Ванкувер - Питтсбург
05:30 Аризона - Виннипег
21:00 Даллас - Рейнджерс
23:00 Флорида - Оттава
23:30 Сан-Хосе - Тампа-Бэй

30 октября 2022, воскресенье

02:00 Лос-Анджелес - Торонто
02:00 Баффало - Чикаго
02:00 Сент-Луис - Монреаль
02:00 Филадельфия - Каролина
02:00 Детройт Ред - Миннесота
02:30 Айлендерс - Колорадо
03:00 Нэшвилл - Вашингтон
05:00 Сиэтл - Питтсбург
05:00 Калгари - Эдмонтон
21:00 Нью-Джерси - Коламбус

Время начала матчей НХЛ - московское.









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