Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 октября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



28 октября 2022, пятница



02:00 Бостон - Детройт

02:00 Оттава - Миннесота

02:00 Баффало - Монреаль

02:00 Филадельфия - Флорида

03:00 Нэшвилл - Сент-Луис

03:30 Даллас - Вашингтон

03:30 Чикаго - Эдмонтон

05:00 Сиэтл - Ванкувер

05:30 Лос-Анджелес - Виннипег

05:30 Сан-Хосе - Торонто



29 октября 2022, суббота



01:00 Вегас - Анахайм

02:00 Каролина - Айлендерс

02:00 Нью-Джерси - Колорадо

02:00 Коламбус - Бостон

05:00 Ванкувер - Питтсбург

05:30 Аризона - Виннипег

21:00 Даллас - Рейнджерс

23:00 Флорида - Оттава

23:30 Сан-Хосе - Тампа-Бэй



30 октября 2022, воскресенье



02:00 Лос-Анджелес - Торонто

02:00 Баффало - Чикаго

02:00 Сент-Луис - Монреаль

02:00 Филадельфия - Каролина

02:00 Детройт Ред - Миннесота

02:30 Айлендерс - Колорадо

03:00 Нэшвилл - Вашингтон

05:00 Сиэтл - Питтсбург

05:00 Калгари - Эдмонтон

21:00 Нью-Джерси - Коламбус



Время начала матчей НХЛ - московское.