Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 29 октября

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
29 октября 2022, суббота
01:00 Вегас - Анахайм
02:00 Каролина - Айлендерс
02:00 Нью-Джерси - Колорадо
02:00 Коламбус - Бостон
05:00 Ванкувер - Питтсбург
05:30 Аризона - Виннипег
21:00 Даллас - Рейнджерс
23:00 Флорида - Оттава
23:30 Сан-Хосе - Тампа-Бэй
30 октября 2022, воскресенье
02:00 Лос-Анджелес - Торонто
02:00 Баффало - Чикаго
02:00 Сент-Луис - Монреаль
02:00 Филадельфия - Каролина
02:00 Детройт Ред - Миннесота
02:30 Айлендерс - Колорадо
03:00 Нэшвилл - Вашингтон
05:00 Сиэтл - Питтсбург
05:00 Калгари - Эдмонтон
21:00 Нью-Джерси - Коламбус
31 октября 2022, понедельник
02:00 Чикаго - Миннесота
03:00 Анахайм - Торонто
03:00 Вегас - Виннипег
03:00 Аризона - Рейнджерс
1 ноября 2022, вторник
02:00 Каролина - Вашингтон
02:00 Баффало - Детройт
03:00 Сент-Луис - Лос-Анджелес
2 ноября 2022, среда
02:00 Рейнджерс - Филадельфия
02:00 Тампа-Бэй - Оттава
02:00 Вашингтон - Вегас
03:00 Питтсбург - Бостон
03:00 Миннесота - Монреаль
03:30 Чикаго - Айлендерс
03:30 Даллас - Лос-Анджелес
04:00 Калгари - Сиэтл
04:00 Эдмонтон - Нэшвилл
05:00 Аризона - Флорида
05:00 Ванкувер - Нью-Джерси
05:30 Сан-Хосе - Анахайм
Время начала матчей НХЛ - московское.