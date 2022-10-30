Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 31 октября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



30 октября 2022, воскресенье



21:00 Нью-Джерси - Коламбус



31 октября 2022, понедельник



02:00 Чикаго - Миннесота

03:00 Анахайм - Торонто

03:00 Вегас - Виннипег

03:00 Аризона - Рейнджерс



1 ноября 2022, вторник



02:00 Каролина - Вашингтон

02:00 Баффало - Детройт

03:00 Сент-Луис - Лос-Анджелес



2 ноября 2022, среда



02:00 Рейнджерс - Филадельфия

02:00 Тампа-Бэй - Оттава

02:00 Вашингтон - Вегас

03:00 Питтсбург - Бостон

03:00 Миннесота - Монреаль

03:30 Чикаго - Айлендерс

03:30 Даллас - Лос-Анджелес

04:00 Калгари - Сиэтл

04:00 Эдмонтон - Нэшвилл

05:00 Аризона - Флорида

05:00 Ванкувер - Нью-Джерси

05:30 Сан-Хосе - Анахайм



Время начала матчей НХЛ - московское.