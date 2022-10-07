Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 7 октября, результаты игр

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей по хоккею
Первые два матча сезона, в которых примут участие «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», состоятся 7 и 8 октября в Праге на «O2 Арене».
7 октября 2022, пятница
21:00 Нэшвилл - Сан-Хосе
8 октября 2022, суббота
21:00 Сан-Хосе - Нэшвилл
12 октября 2022, среда
02:30 Рейнджерс - Тампа-Бэй
05:00 Лос-Анджелес - Вегас
Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» впервые выйдет на лед 13 октября.
13 октября 2022, четверг
02:00 Монреаль - Торонто
02:00 Каролина - Коламбус
02:00 Вашингтон - Бостон
04:30 Колорадо - Чикаго
05:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:00 Анахайм - Сиэтл
14 октября 2022, пятница
02:00 Филадельфия - Нью-Джерси
02:00 Баффало - Оттава
02:00 Питтсбург - Аризона
02:30 Айлендерс - Флорида
02:30 Торонто - Вашингтон
03:00 Миннесота - Рейнджерс
03:30 Нэшвилл - Даллас
04:30 Калгари - Колорадо
05:00 Вегас - Чикаго
05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл
Время начала матчей НХЛ - московское.